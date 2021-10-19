Yerel şarkıcı Erdal Erdoğan, sahne almak için gittiği düğünde saldırıya uğradı. İstek bir şarkıdan dolayı çıkan tartışmada sanatçının yüzüne tekme atıldığı anlar da anbean kameraya yansıdı. Peki, Erdal Erdoğan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Erdal Erdoğan'ın şarkıları nelerdir? Erdal Erdoğan neden saldırıya uğradı?

ERDAL ERDOĞAN KİMDİR?

Yerel şarkıcı Erdal Erdoğan, sahne almak için gittiği düğünde saldırıya uğradı. İstek bir şarkıdan dolayı çıkan tartışmada sanatçının yüzüne tekme atıldığı anlar da anbean kameraya yansıdı.

Müzisyen Erdal Erdoğan 'Ne Güzel Şey Seni Sevmek' albümü ile tanınıyor. Müzisyen Erdal Erdoğan genellikle Güneydoğu bölgesine ait şarkıları seslendirmektedir. Youtube'da en beğenilen parçaları arasında "Halebi 2021" şarkısı geliyor. Erdal Erdoğan geçtiğimiz yıllarda Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmış ve bateri performansı sergilemişti. Doğum tarihi ve doğum yeri hakkında bilgi bulunmayan Erdal Erdoğan'ın Youtube'da 319 bin abonesi bulunmaktadır.

ERDAL ERDOĞAN NEDEN SALDIRIYA UĞRADI?

Güneydoğu bölgesine ait şarkıları seslendirerek adını duyuran şarkıcı Erdal Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir düğünde sahne aldı. Güzel başlayan davetin ilerleyen dakikalarca istek bir şarkıdan dolayı tartışma çıktı.

Gaziantep'te düzenlenen düğünde istedikleri şarkıların çalınmamasına sinirlenen bir grup, sanatçının üzerine saldırıp yüzüne tekme attı. Yüzüne aldığı tekme ile neye uğradığını şaşıran şarkıcının bağlaması da kırıldı. Erdoğan'ın saldırıya uğradığı anlar ise anbean kameralara yansıdı.

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