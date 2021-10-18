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Erbil'de Mevlid-i Nebi etkinlikleri

AA / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Tarihi Erbil Kalesi çevresinde toplanan vatandaşlardan görüntüler İlahiler okunması ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde Mevlid-i Nebi dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Görüntü Dökümü:

Tarihi Erbil Kalesi çevresinde toplanan vatandaşlardan görüntüler

İlahiler okunması ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin ( Ikby ) Erbil kentinde Mevlid-i Nebi dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. Erbil'in tarihi kalesi önünde bir araya gelen binlerce kent sakini, Mevlid-i Şerif ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Erbil'de Mevlid-i Nebi etkinlikleri

Erbil'de Mevlid-i Nebi etkinlikleri

Erbil'de Mevlid-i Nebi etkinlikleri

Erbil'de Mevlid-i Nebi etkinlikleri
AA / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - Son Dakika Haberleri
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