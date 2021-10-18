Erbil'de Mevlid-i Nebi etkinlikleri
AA / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - Haberler | Güncel
Görüntü Dökümü: Tarihi Erbil Kalesi çevresinde toplanan vatandaşlardan görüntüler İlahiler okunması ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde Mevlid-i Nebi dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.
Görüntü Dökümü:
Tarihi Erbil Kalesi çevresinde toplanan vatandaşlardan görüntüler
İlahiler okunması ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin ( Ikby ) Erbil kentinde Mevlid-i Nebi dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. Erbil'in tarihi kalesi önünde bir araya gelen binlerce kent sakini, Mevlid-i Şerif ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.