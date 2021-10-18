Erbil'de Mevlid-i Nebi etkinlikleri

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Tarihi Erbil Kalesi çevresinde toplanan vatandaşlardan görüntüler

İlahiler okunması ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin ( Ikby ) Erbil kentinde Mevlid-i Nebi dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. Erbil'in tarihi kalesi önünde bir araya gelen binlerce kent sakini, Mevlid-i Şerif ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.