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Eninden büyük yük taşıyan tır trafiği yavaşlattı

İhlas Haber Ajansı / Sezgin Genç - Haberler | Genel

Eninden büyük yük taşıyan tır trafiği yavaşlattı D-100 Karayolu'nda oluşan yoğunluğa sürücüler tepki gösterdi Sakarya-Kocaeli D-100 Karayolu'nda trafiğin yoğun olduğu saatlerde eninden büyük yük taşıyan tır, trafiği yavaşlattı.

SAKARYA (İHA) - Eninden büyük yük taşıyan tır trafiği yavaşlattı

D-100 Karayolu'nda oluşan yoğunluğa sürücüler tepki gösterdi

SAKARYA - Sakarya-Kocaeli D-100 Karayolu'nda trafiğin yoğun olduğu saatlerde eninden büyük yük taşıyan tır, trafiği yavaşlattı. Yaşanan duruma tepki gösteren sürücüler ise o anları kayıt altına aldı.

D-100 Karayolu Sakarya - Kocaeli arasında seyir halinde olan ve trafiğin yoğun olduğu saatlerde eninden büyük yük taşıyan tır, trafiği yavaşlattı. Yaşanan duruma tepki gösteren sürücüler ise o anları kayıt altına aldı. Araçlardan kayıt altına alınan görüntülerde, eninden büyük yük taşıyan tırın trafiği yavaşlatması, tırın arkasında kuyruk oluşturması yer alıyor.

Eninden büyük yük taşıyan tır trafiği yavaşlattı

Eninden büyük yük taşıyan tır trafiği yavaşlattı

Eninden büyük yük taşıyan tır trafiği yavaşlattı

Eninden büyük yük taşıyan tır trafiği yavaşlattı
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Haber: Eninden büyük yük taşıyan tır trafiği yavaşlattı - Haberler
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