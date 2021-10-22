Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim başlıyor. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin sunacağı "En Hamarat Benim" hafta içi her gün FOX ekranlarında yer almakta. FOX TV'de ekranlara gelen En Hamarat Benim'de bugün final heyecanı yaşandı. En Hamarat Benim yarışmasında beş yarışmacı önce temizliklerini yapıp sonra mutfakta hünerleri sergiledi ve en yüksek puanı almak için kıyasıya yarıştı. Peki, En Hamarat Benim kim birinci oldu 22 Ekim 2021? En Hamarat Benim bugün kim kazandı, son bölüm puan durumu nasıl oldu? İşte detaylar haberimizde...

EN HAMARAT BENİM 22 EKİM 2021 BİRİNCİSİ KİM?

En Hamarat Benim haftanın kazananı ve 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi Gülbahar hanım ve Fatma hanım oldu ve ödül ikiye bölündü. Haftanın sonuncu ise Tuğçe hanım, Elif hanım ve Güner hanım oldu.

EN HAMARAT BENİM 21 EKİM 2021 PERŞEMBE PUANLARI

Yarışmanın bugünkü bölümünde Gülbahar yarıştı. Gülbahar, ne yaptıysa arkadaşlarına kendini beğendiremedi. Bakalım kaç puan verecekler.

Elif hanım 7 puan verdi.

Güner hanım 7 puan verdi.

Tuğçe 5 puan verdi.

Fatma hanım da 5 puan verdi.

4. Gün yarışmacısı Gülbahar toplamda 24 puan aldı.

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