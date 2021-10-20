Emrullah Sürmeli - Baba (Bedel) şarkı sözleri! 'Baba' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler
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Emrullah Sürmeli - Baba (Bedel) şarkı sözleri! 'Baba' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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Emrullah Sürmeli - Baba (Bedel) şarkı sözleri! 'Baba' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Emrullah Sürmeli'nin yeni şarkısı Baba (Bedel) 18 Ekim'de Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 900 bin izlenme aldı ve 60 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Emrullah Sürmeli - Baba sözleri nelerdir? Emrullah Sürmeli - Baba Bedel şarkısının sözleri nelerdir?

Emrullah Sürmeli - Baba (Bedel) tüm şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMRULLAH SÜRMELİ - BABA (BEDEL) ŞARKI SÖZLERİ

(Söyle Bana)

Neden hep kader, ödetti bedel

Bir tarafım dert hala yangına

Koştum bilmeden hiç düşünmeden

Herkes yanımdaydı bir an düşene dek

*****

Denedim yeter sonu görmeden

Üstesinden gelemem hala galiba

Tükenmişim ben bir yanım hisseder

Kalkamam bu yerden tutmazsan elimden

*****

Kırdın kırk yerimden

Kalkta tut elimden

Çıkmam hiç sözünden senin

Kördüm hep dururken

*****

Soldu gözlerimde hayat

Yoktun düştüğümde

Çalmadı kapım hiç

Bekle bekle yok kimse

*****

Bekle bekle yok kimsem

Kavgalarla geçti zaman

Sonum neydi bilmem ben

Giderken bu evden

*****

Bir yolum yok, bir yanım boş

Umudum ol

*****

Daha değil gitme baba

Silinmez aklımdan

Yazık etme bana

Elimi tut

*****

Kalk uyan o mezardan

Ölemezsin baba

Büyümedim hala

Uyan

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