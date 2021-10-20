Emrullah Sürmeli - Baba (Bedel) şarkı sözleri! 'Baba' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Emrullah Sürmeli'nin yeni şarkısı Baba (Bedel) 18 Ekim'de Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 900 bin izlenme aldı ve 60 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Emrullah Sürmeli - Baba sözleri nelerdir? Emrullah Sürmeli - Baba Bedel şarkısının sözleri nelerdir?
Emrullah Sürmeli - Baba (Bedel) tüm şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMRULLAH SÜRMELİ - BABA (BEDEL) ŞARKI SÖZLERİ
(Söyle Bana)
Neden hep kader, ödetti bedel
Bir tarafım dert hala yangına
Koştum bilmeden hiç düşünmeden
Herkes yanımdaydı bir an düşene dek
*****
Denedim yeter sonu görmeden
Üstesinden gelemem hala galiba
Tükenmişim ben bir yanım hisseder
Kalkamam bu yerden tutmazsan elimden
*****
Kırdın kırk yerimden
Kalkta tut elimden
Çıkmam hiç sözünden senin
Kördüm hep dururken
*****
Soldu gözlerimde hayat
Yoktun düştüğümde
Çalmadı kapım hiç
Bekle bekle yok kimse
*****
Bekle bekle yok kimsem
Kavgalarla geçti zaman
Sonum neydi bilmem ben
Giderken bu evden
*****
Bir yolum yok, bir yanım boş
Umudum ol
*****
Daha değil gitme baba
Silinmez aklımdan
Yazık etme bana
Elimi tut
*****
Kalk uyan o mezardan
Ölemezsin baba
Büyümedim hala
Uyan