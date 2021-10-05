Emniyet kemeri takmayan sürücülere, simülasyon aracında kaza anı yaşatıldı - Haberler
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Emniyet kemeri takmayan sürücülere, simülasyon aracında kaza anı yaşatıldı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Emniyet kemeri takmayan sürücülere, simülasyon aracında kaza anı yaşatıldı

Siirt'te, emniyet kemeri takmayan sürücülere, simülasyon aracında kaza anı yaşatıldı.

SİİRT (AA) - Siirt'te, emniyet kemeri takmayan sürücülere, simülasyon aracında kaza anı yaşatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hükümet Caddesi Saat Kulesi yanında denetim yaptı.

Uygulamada emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücü ve yolcular ekipler tarafından 15 Temmuz Meydanı'nda kurulan simülasyon aracına bindirilerek kaza anında yaşanabilecekleri test etmeleri sağlandı.

Vali Yardımcısı Samet Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Haliz Aziz Yılmaz da trafik ekipleriyle denetimlere katılarak sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Denetimlerde emniyet kemeri takmayan sürücüleri ceza yazmak yerine simülasyon aracına yönlendiren İl Emniyet Müdürü Yılmaz, bir sürücüye ne hissettiğini sordu.

Sürücü de bundan sonra emniyet kemeri takacağını ifade etti.

Yılmaz, uygulamanın önemine değinerek, "Trafik ekiplerimiz denetimlerde kemer takmayan sürücülere ceza kesmek yerine eğitim amaçlı simülasyon aracına alarak kemer takıldığında ve takmadığında neler yaşanabildiği hissettiriyor. Gayet önemli bir uygulama." dedi

Sürücü Abdulkadir Gülyeşil de emeği geçenlere teşekkür ederek, "Normal şartlarda emniyet kemeri takan bir sürücüyüm ancak bu kez dalgınlığıma geldi. Simülasyon aracına bindirildim, emniyet kemerinin ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha öğrendim." diye konuştu.

Uygulama, 11 Ekim'e kadar devam edecek.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Emniyet kemeri takmayan sürücülere, simülasyon aracında kaza anı yaşatıldı - Haberler
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