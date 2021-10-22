Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş İzmir'de Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirdi

İZMİR (Habermetre) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, ilk olarak İzmir Valiliğine ziyarette bulundu.

Ziyaret süresince kendisine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Mahmut Çorumlu, Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan, İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Dairesi Başkanı Ayşegül Özcan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne eşlik etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret ederek nazik karşılamaları ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Aktaş ardından Gümüşpala Polis Merkezinde ve Seferihisar Polis Moral Eğitim Merkezimizde görevli personelimiz ile görüştü ve incelemelerde bulundu.

Genel güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında bilgi alan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu ve özveriyle görev yapan tüm personelimize başarılar diledi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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