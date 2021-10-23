Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Antalya'da Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirdi

ANTALYA (Habermetre) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Antalya'da bir dizi ziyarette gerçekleştirdi.

Ziyaret süresince kendisine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Mahmut Çorumlu, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne eşlik etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Özel Harekat Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bayrağımızın gönderde dalgalanması için cesurca görev yapan kahraman özel harekat personelimizle bir araya gelerek sohbet etti.

Daha sonra Teftiş Kurulu Bölge Başkanlığı, Atlı Birlik Grup Amirliği ve Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret eden Aktaş, görevli personelimiz ile görüştü ve incelemelerde bulundu.

Genel güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında bilgi alan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu ve özveriyle görev yapan tüm personelimize başarılar diledi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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