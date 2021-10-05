Emirgazi'de çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldı - Haberler
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Emirgazi'de çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldı

AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel
Emirgazi'de çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldı

Konya'nın Emirgazi ilçesinde 220 çiftçiye sertifikalı arpa ve tritikale tohumu verildi.

KONYA (AA) - Konya'nın Emirgazi ilçesinde 220 çiftçiye sertifikalı arpa ve tritikale tohumu verildi.

Emirgazi'de, Tarım ve Orman Bakanlığının, "Bakanlığımız destekliyor, Konya üretiyor" projesi kapsamında, tohum dağıtım töreni gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin düzenlenen törende, Konya'da 4 milyon 750 bin liralık bütçe ile yüzde 50 ve yüzde 75 oranında bakanlığın hibeli kuru fasulye, mercimek, arpa ve tritikale üretiminin geliştirilmesi için projeler yürüttüğünü söyledi.

Emirgazi'de, 30 ton sertifikalı arpa tohumu ile 25 ton sertifikalı tritikale tohumunun dağıtıldığını ifade eden Ergin, "İlçede toplam 220 çiftçimizin 2 bin 495 dekarlık alanda sertifikalı yerli ve milli arpa ile tritikale tohumu toprak ile buluşturulacaktır. Projemizden yararlanan bütün çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

Törene, Kaymakam Vekili Necati Aktan, Belediye Başkanı Nurişen Koçak, Emirgazi Ziraat Odası Başkanı İmran Yaman ve çiftçiler katıldı.

AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri
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