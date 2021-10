Emir Can İğrek Kor sözleri! Emir Can İğrek - Kor şarkı sözleri nedir?

Emir Can İğrek - Kor şarkı sözleri nedir? sorusuna yanıt aranıyor. Sesiyle ve yazdığı şarkı sözleriyle büyük beğeni toplayan Emir Can İğrek, yeni parçası Kor'u bu gece yarısından itibaren piyasaya sürüyor. Peki,Emir Can İğrek'in yeni parçası Kor sözleri nedir? İşte, Emir Can İğrek Kor sözleri!

EMİR CAN İĞREK KOR SÖZLERİ

Yüze düşmüş zülüf

Nası geleyim dönüp

Gece resmimi öpüp

Vazgeçmişsin benden

*

Kanadım yine kırık

Bana mektubu yazıp

Vazgeçmişsin benden

*

Yangın düşmüş kor kor

Yanmış gönlüm yer yer

Duydum sağdan soldan

Vazgeçmişsin benden

*

Doldur bardak dolsun

Yanmış gönlüm yansın

Sana da aşk olsun

Vazgeçmişsin benden

*

Tamam gönlün olsun

Bu rüzgar durulsun

Söyler eşim dostum

Vazgeçmişsin benden

*

Belediyenin tüm

Hoparlörlerinden

Müzeyyen çalınsın

Vazgeçmişsin benden

*

Yangın düşmüş kor kor

Yanmış gönlüm yer yer

Duydum sağdan soldan

Vazgeçmişsin benden

*

Doldur bardak dolsun

Yanmış gönlüm yansın

Sana da aşk olsun

Vazgeçmişsin benden

*

Yangın düşmüş kor kor

Yanmış gönlüm yer yer

Duydum sağdan soldan

Vazgeçmişsin benden

*

Doldur bardak dolsun

Yanmış gönlüm yansın

Sana da aşk olsun

Vazgeçmişsin benden

*

Yangın düşmüş kor kor

Yanmış gönlüm yer yer

Duydum sağdan soldan

Vazgeçmişsin benden

*

Doldur bardak dolsun

Yanmış gönlüm yansın

Sana da aşk olsun

Vazgeçmişsin benden

Söz & Müzik: Emir Can İğrek

Düzenleme: Yiğit Avcı

Mix & Mastering: Emre Kaya

Söz & Müzik: Emir Can İğrek

Düzenleme: Yiğit Avcı

Mix & Mastering: Emre Kaya

