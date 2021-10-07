Emir Can İğrek Kor sözleri! Emir Can İğrek - Kor şarkı sözleri nedir? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emir Can İğrek Kor sözleri! Emir Can İğrek - Kor şarkı sözleri nedir?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Emir Can İğrek Kor sözleri! Emir Can İğrek - Kor şarkı sözleri nedir?

Müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede milyonlarca dinlemeye ulaşan Emir Can İğrek, yeni parçası Kor'u piyasaya sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanacak olan parça, küçük bir aksilik nedeniyle 8 Ekim'e ertelenmişti. Peki, Emir Can İğrek'in yeni parçasının sözleri nedir? Emir Can İğrek Kor sözleri! Emir Can İğrek - Kor şarkı sözleri nedir?

Emir Can İğrek - Kor şarkı sözleri nedir? sorusuna yanıt aranıyor. Sesiyle ve yazdığı şarkı sözleriyle büyük beğeni toplayan Emir Can İğrek, yeni parçası Kor'u bu gece yarısından itibaren piyasaya sürüyor. Peki,Emir Can İğrek'in yeni parçası Kor sözleri nedir? İşte, Emir Can İğrek Kor sözleri!

EMİR CAN İĞREK KOR SÖZLERİ

Yüze düşmüş zülüf

Nası geleyim dönüp

Gece resmimi öpüp

Vazgeçmişsin benden

*

Karayolları bozuk Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Kanadım yine kırık

Bana mektubu yazıp

Vazgeçmişsin benden

*

Yangın düşmüş kor kor

Yanmış gönlüm yer yer

Duydum sağdan soldan

Vazgeçmişsin benden

*

Doldur bardak dolsun

Yanmış gönlüm yansın

Sana da aşk olsun

Vazgeçmişsin benden

*

Tamam gönlün olsun

Bu rüzgar durulsun

Söyler eşim dostum

Vazgeçmişsin benden

*

Belediyenin tüm

Hoparlörlerinden

Müzeyyen çalınsın

Vazgeçmişsin benden

*

Yangın düşmüş kor kor

Yanmış gönlüm yer yer

Duydum sağdan soldan

Vazgeçmişsin benden

*

Doldur bardak dolsun

Yanmış gönlüm yansın

Sana da aşk olsun

Vazgeçmişsin benden

*

Yangın düşmüş kor kor

Yanmış gönlüm yer yer

Duydum sağdan soldan

Vazgeçmişsin benden

*

Doldur bardak dolsun

Yanmış gönlüm yansın

Sana da aşk olsun

Vazgeçmişsin benden

*

Yangın düşmüş kor kor

Yanmış gönlüm yer yer

Duydum sağdan soldan

Vazgeçmişsin benden

*

Doldur bardak dolsun

Yanmış gönlüm yansın

Sana da aşk olsun

Vazgeçmişsin benden

  • Söz & Müzik: Emir Can İğrek
  • Düzenleme: Yiğit Avcı
  • Mix & Mastering: Emre Kaya

Menajerlik: Hypers

Yapım: Hype Music

Prodüksiyon Şirketi: Hype Productions

Yönetmen: Mali Ergin

Uygulayıcı Yapımcı: Aytaç Bilgin

Proje Yöneticisi: Çağla Güniz

Görüntü Yönetmeni: Mehmet Can Damatoğlu

Kurgu Editörü: Mert Halili

Kamera Asist: Umut Karasu

Yapım Amiri: Dilara Bucak

Yapım Ekibi: İrem Geylan, Cafer Yıkılmaz, Tuba Kıymaz, Miray Başar

Reji Asistanı: Zeynep Koçoğlu

Işık Şefi: Uğur Karaca

Işık Asist: Semih Dönmez

Makyaj: Duygu Tanış

Saç: Yasin Erhan

Fotoğraf&Kamera Arkası: Ekrem Özdemir & Mehmet Cem Bilgiç

Cast: Hype Cast & Hakan Öztürk

Cast Direktörü: Mevlüde Köroğlu

MCN: Hype Channels

YouTube Yöneticisi Kerem Türkyılmaz Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Pınar Deniz Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Marcao Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Emir Can İğrek Kor sözleri! Emir Can İğrek - Kor şarkı sözleri nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 21:38:05. #1.17#