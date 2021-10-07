Emir Can İğrek Kor sözleri! Emir Can İğrek - Kor şarkı sözleri nedir?
Müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede milyonlarca dinlemeye ulaşan Emir Can İğrek, yeni parçası Kor'u piyasaya sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanacak olan parça, küçük bir aksilik nedeniyle 8 Ekim'e ertelenmişti. Peki, Emir Can İğrek'in yeni parçasının sözleri nedir? Emir Can İğrek Kor sözleri! Emir Can İğrek - Kor şarkı sözleri nedir?
Emir Can İğrek - Kor şarkı sözleri nedir? sorusuna yanıt aranıyor. Sesiyle ve yazdığı şarkı sözleriyle büyük beğeni toplayan Emir Can İğrek, yeni parçası Kor'u bu gece yarısından itibaren piyasaya sürüyor. Peki,Emir Can İğrek'in yeni parçası Kor sözleri nedir? İşte, Emir Can İğrek Kor sözleri!
EMİR CAN İĞREK KOR SÖZLERİ
Yüze düşmüş zülüf
Nası geleyim dönüp
Gece resmimi öpüp
Vazgeçmişsin benden
*
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Kanadım yine kırık
Bana mektubu yazıp
Vazgeçmişsin benden
*
Yangın düşmüş kor kor
Yanmış gönlüm yer yer
Duydum sağdan soldan
Vazgeçmişsin benden
*
Doldur bardak dolsun
Yanmış gönlüm yansın
Sana da aşk olsun
Vazgeçmişsin benden
*
Tamam gönlün olsun
Bu rüzgar durulsun
Söyler eşim dostum
Vazgeçmişsin benden
*
Belediyenin tüm
Hoparlörlerinden
Müzeyyen çalınsın
Vazgeçmişsin benden
*
Yangın düşmüş kor kor
Yanmış gönlüm yer yer
Duydum sağdan soldan
Vazgeçmişsin benden
*
Doldur bardak dolsun
Yanmış gönlüm yansın
Sana da aşk olsun
Vazgeçmişsin benden
*
Yangın düşmüş kor kor
Yanmış gönlüm yer yer
Duydum sağdan soldan
Vazgeçmişsin benden
*
Doldur bardak dolsun
Yanmış gönlüm yansın
Sana da aşk olsun
Vazgeçmişsin benden
*
Yangın düşmüş kor kor
Yanmış gönlüm yer yer
Duydum sağdan soldan
Vazgeçmişsin benden
*
Doldur bardak dolsun
Yanmış gönlüm yansın
Sana da aşk olsun
Vazgeçmişsin benden
- Söz & Müzik: Emir Can İğrek
- Düzenleme: Yiğit Avcı
- Mix & Mastering: Emre Kaya
Menajerlik: Hypers
Yapım: Hype Music
Prodüksiyon Şirketi: Hype Productions
Yönetmen: Mali Ergin
Uygulayıcı Yapımcı: Aytaç Bilgin
Proje Yöneticisi: Çağla Güniz
Görüntü Yönetmeni: Mehmet Can Damatoğlu
Kurgu Editörü: Mert Halili
Kamera Asist: Umut Karasu
Yapım Amiri: Dilara Bucak
Yapım Ekibi: İrem Geylan, Cafer Yıkılmaz, Tuba Kıymaz, Miray Başar
Reji Asistanı: Zeynep Koçoğlu
Işık Şefi: Uğur Karaca
Işık Asist: Semih Dönmez
Makyaj: Duygu Tanış
Saç: Yasin Erhan
Fotoğraf&Kamera Arkası: Ekrem Özdemir & Mehmet Cem Bilgiç
Cast: Hype Cast & Hakan Öztürk
Cast Direktörü: Mevlüde Köroğlu
MCN: Hype Channels
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