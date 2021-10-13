Emekli korgeneral canlı yayında övünerek anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü - Haberler
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Emekli korgeneral canlı yayında övünerek anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Geçmişte ABD ile yapılan hava tatbikatında ilk defa bir Türk pilotunun 26 uçağı düşürdüğünü belirten Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, "Türk savaş pilotları bir kez daha göğsümüzü kabarttı" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olan Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, gündemdeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Karakuş, ABD ile geçmişte yapılan hava tatbikatında 1 Türk pilotunun, 26 ABD uçağını düşürdüğünü söyledi.

"İLK DEFA KIRMIZILAR, MAVİYİ YENDİ"

Tatbikatlarda mavilerin Amerikalılar, kırmızıların da Türklerin olduğunu belirten Karakuş, "Bakın ilk defa söylüyorum mavi Amerikalılar kırmızı da Türkler olur her zaman veya Fransalılar ya da Hollandalılar olur. İlk defa kırmızılar, maviyi yendi onu söylemek istiyorum." dedi.

"HİÇBİR MİLLETİN PİLOTU, BİZİMKİLERİN ELİNE SU DÖKEMEZ"

Karakuş, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti: "ABD'li pilotlar yanına Bosna Hersek'te bizim pilotlardan başkasını almadı. Bizim hava eğitimimize kimse laf söyleyemez ciddi söylüyorum. Hiçbir milletin pilotu, bizim iyi eğitilmiş pilotumuzun eline su dökemez, onu özellikle belirtmek istiyorum."

Emekli korgeneral canlı yayında övünerek anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü
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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Emekli korgeneral canlı yayında övünerek anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü - Haberler
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