Emekli astsubay kurduğu hobi bahçesinde organik elma yetiştiriyor - Haberler
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Emekli astsubay kurduğu hobi bahçesinde organik elma yetiştiriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Emekli astsubay kurduğu hobi bahçesinde organik elma yetiştiriyor

Görev yaptığı Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 7 yıl önce emekli olan astsubay Hasan Ali Cansu, ailesiyle birlikte yerleştiği memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde kurduğu hobi bahçesinde organik elma yetiştiriyor.

KONYA (İHA) - Görev yaptığı Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 7 yıl önce emekli olan astsubay Hasan Ali Cansu, ailesiyle birlikte yerleştiği memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde kurduğu hobi bahçesinde organik elma yetiştiriyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Gölyaka Mahallesi'nde 1,5 dönümlük alanda 105 ağaçtan oluşan elma bahçesinde hasat yapan emekli astsubay Cansu, imkanı olan tüm emeklilere hobi bahçesi kurmayı tavsiye etti. Küçük hobi bahçelerinde organik elmanın yanı sıra farklı ürünler yetiştirmenin insanı hem sağlıklı tuttuğunu hem de boş vakitleri değerlendirme açısından güzel bir uğraş olduğunu ifade eden Cansu, 2014 yılında mensup olduğu Jandarma Genel Komutanlığı'ndan emekli olduğunu, daha sonra doğduğu topraklara gelerek atadan kalma bahçede elma yetiştirmeye başladıklarını söyledi. Hobi bahçesindeki elmaların tüm bakımlarını yapıp, suyunu ve gübresini verdiklerini anlatan Cansu, alanda starking ve kışlık yeşil elmalar yetiştirdiklerini, kışlık elmaları eş ve dostları için ayırırken, diğer yetiştirdiklerini ise sattıklarını söyledi. Elma üretiminde bu yıl 105 ağaçtan yaklaşık 7 - 7,5 ton civarında bir ürün aldıklarını belirten Cansu, ancak bu yıl iyi verime rağmen ürünü satmakta zorlandıklarını belirtti.

Beyşehir Gölü'ne kıyısı olan mahallede yetişen elmaların ihracatçı firmalar tarafından farklı ülkelere gönderildiğini anlatan Cansu, "Biz de bu yıl yetiştirdiğimiz elmalarımızı kilosu 1,5 liradan sattık. Oysa bu elmaların maliyeti bize daha fazla, üretici en az 2,5-3 liradan satamazsa para kazanamaz. Ama alıcılar, 'Üreticiden ne kadar ucuza alırsam daha çok kar yaparım' düşüncesinde. Baktığınız zaman elmalar, marketlerin manav reyonlarında kilosu 6-7 liradan aşağıya düşmüyor. Buna rağmen yine de memnunuz diyoruz. Yöremizin elmaları Konya'nın yanı sıra Isparta'nın da en güzel elmalarından. Geçen yıl yöremizin elması Burdur ve Eğirdir yöresinde yapılan yarışmalarda birinci seçilmişti. Kaliteli elmalar yetiştiriyoruz, çünkü topraklarımız verimli, güzel ürünümüz var. Ancak, elmalarımızın çok daha güzel bir şekilde üreticiyi de memnun edecek şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz. Çünkü, bu yörede yetişen elmalar yurt dışına da ihraç ediliyor. Biz de bunun gururunu yaşıyoruz" dedi.

Emekli astsubay Hasan Ali Cansu'nun eşi Fatma Cansu da, hobi bahçesinde meyvecilikle uğraşmanın güzel bir uğraş olduğunu belirtti. Hobi bahçesinde elma hasadı yapan Ayşe Koval ise, alanda yevmiye ile çalıştıklarını ve para kazandıklarını ancak kendilerine iş verenlerin düşük fiyatlar nedeniyle gelir elde edememesine ise üzüldüklerini söyledi. - KONYA

Emekli astsubay kurduğu hobi bahçesinde organik elma yetiştiriyor

Emekli astsubay kurduğu hobi bahçesinde organik elma yetiştiriyor

Emekli astsubay kurduğu hobi bahçesinde organik elma yetiştiriyor

Emekli astsubay kurduğu hobi bahçesinde organik elma yetiştiriyor

Emekli astsubay kurduğu hobi bahçesinde organik elma yetiştiriyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Emekli astsubay kurduğu hobi bahçesinde organik elma yetiştiriyor - Haberler
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