Elektrik akımını kapılan işçiyi toprağa gömdüler - Haberler
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Elektrik akımını kapılan işçiyi toprağa gömdüler

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da çalışırken akıma kapılan 19 yaşındaki inşaat işçisi Engin A., vücudundaki elektriği alsın diye arkadaşları tarağından toprağa gömüldü. Engin A., gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - İnegöl ilçesi Sulhiye Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Engin A., elektrik akımına kapıldı. Arkadaşlarının müdahalesiyle Engin A. akımdan kurtarıldı.

TOPRAĞA GÖMDÜLER

Sağlık ekiplerine haber veren mesai arkadaşları, vücudundaki elektriği alsın diye Engin A.'yı toprağa gömdü. Engin A., kısa süre sonra olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Engin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Elektrik akımını kapılan işçiyi toprağa gömdüler

Elektrik akımını kapılan işçiyi toprağa gömdüler
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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