Elçin Sangu kimdir? Elçin Sangu hayatı ve biyografisi! Elçin Sangu kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Elçin Sangu kimdir? Elçin Sangu hayatı ve biyografisi! Elçin Sangu kaç yaşında, nereli?

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Elçin Sangu kimdir? Elçin Sangu hayatı ve biyografisi! Elçin Sangu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Elçin Sangu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Elçin Sangu hakkında merak edilenler. Elçin Sangu hayatı ve biyografisi. Elçin Sangu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Elçin Sangu merak konusu oldu. İşte Elçin Sangu hakkında merak edilen Elçin Sangu kimdir, Elçin Sangu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ELÇİN SANGU KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Ağustos 1985

Kaç yaşında: 36 yaşında

Nereli: İzmir

Boy: 1,69 m

Elçin Sangu (d. 13 Ağustos 1986, İzmir), Türk oyuncu ve mankendir. Televizyon reklamlarında ve kampanyalarda yer almasıyla Türkiye'de en çok aranan ve en çok maaş alan ünlülerden birisi oldu Oyunculuk kariyerine başlamadan önce Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde okudu. Televizyon dizilerinde yer almadan önce bir sahne oyuncusuydu. En çok, Haziran 2015'ten Ocak 2017'deki finaline kadar Star TV'de yayınlanan romantik komedi dizisi Kiralık Aşk'ta Defne rolüyle tanınmaktadırPerformansı sayesinde üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20'den fazla ödüle aday gösterildi. Yer aldığı diğer projeler arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki (2011), Aşk Kaç Beden Giyer (2012-2013), Bir Aşk Hikâyesi (2013-2014), Kurt Seyit ve Şura (2014) ve Sevdam Alabora (2015) bulunmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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