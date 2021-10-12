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Son dakika haber! El Bab'ta bomba yüklü araç infilak ettirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ta bulunan İhsan Camii'nin önündeki bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ta bulunan İhsan Camii'nin önündeki bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ta yer alan İhsan Camii'nin önündeki bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Saldırıda kimse yaralanmazken, araç kullanılmaz hale geldi. Yerel kaynaklar, saldırıda medya aktivisti ve Mulham Gönüllü Ekibi ofisinin yöneticisi Muhammed Ebu El-Fotouh'un aracının hedef alındığını aktardı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Son dakika haber! El Bab'ta bomba yüklü araç infilak ettirildi

Son dakika haber! El Bab'ta bomba yüklü araç infilak ettirildi

Son dakika haber! El Bab'ta bomba yüklü araç infilak ettirildi

Son dakika haber! El Bab'ta bomba yüklü araç infilak ettirildi

Son dakika haber! El Bab'ta bomba yüklü araç infilak ettirildi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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