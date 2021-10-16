Ege Rallisi yağmur altında başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ege Rallisi yağmur altında başladı

AA / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel
Ege Rallisi yağmur altında başladı

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı olan Ege Rallisi, İzmir'in Seferihisar ilçesinde start aldı.

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı olan Ege Rallisi, İzmir'in Seferihisar ilçesinde start aldı.

Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen ve 76 ekibin boy gösterdiği rallinin startını Euphoria Aegean Resort Hotel önünde Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş verdi.

Rallinin ilk gününde ekipler, yağmurlu havada "Beyler" özel etabını turladı.

Aralarında çocukların da olduğunu çok sayıda vatandaş, yarışı takip etti.

Yarın son bulacak Ege Rallisi'nde 104 kilometresi özel etap olmak üzere 254 kilometre koşulacak.

Seferihisar pazar yerinin servis alanı olarak kullanılacağı rallide ekipler, "Beyler" özel etabını iki kez geçtikten sonra saat 18.15'ten itibaren günü kapalı parkta noktalayacak.

Ekipler, rallinin ikinci gününde ise Çatalca, Maden, Gödence mahallelerinin içinde olduğu ve ikişer kez geçecekleri Zafer Vatansever, Euphoria Aegean ve Egemot etaplarında yarışacak.

Organizasyon, Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın yanı sıra Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'na puan verecek.

Ege Rallisi yağmur altında başladı

Ege Rallisi yağmur altında başladı

Ege Rallisi yağmur altında başladı

Ege Rallisi yağmur altında başladı

AA / Yusuf Şahbaz - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, yemekte bir araya geldi

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, yemekte bir araya geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

 ABD Dışişleri: Genellikle diğer devletlerin deniz sınırı anlaşmazlıkları konusunda bir pozisyon almıyoruz

ABD Dışişleri: Genellikle diğer devletlerin deniz sınırı anlaşmazlıkları konusunda bir pozisyon almıyoruz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kubilay Aka Bülent Ersoy Nihal Yalçın Tamer Karadağlı
Spor Marcao Cristiano Şenol Güneş Emre Belözoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ege Rallisi yağmur altında başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 14:25:48. #1.17#