Edirne'de Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli açıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli törenle açıldı.

Öğrencilerinin teorik eğitiminin yanında pratik eğitim alma imkanını da sağlayacak 45 oda, 84 yatak ve 124 kişilik konaklama kapasiteli tesisin açılışı için okul bahçesinde tören düzenlendi.

Oteli inceleyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, uygulama otelinin kentin önemli otellerinden biri olarak hafızalarda yer edineceğini söyledi.

Kentte yoğun sezonların olduğunu hatırlatan Canalp, "Bu dönemlerde misafirimiz olduğu zaman konaklama tesisi bulmakta zorlanıyoruz. Ekonomik anlamda da uygun bir yer. Burası bu hizmeti karşılayacak önemli bir müessese olacak." dedi.

Uygulama otelinin kentin parmakla gösterilen otellerinden biri olacağını aktaran Canalp, otele maddi ve manevi desteğin süreceğini kaydetti.

Okul müdürü Rıza Korkusuz da uygulama otelinde oda kahvaltı hizmeti verileceğini anlattı.

-Öğrenciler memnun

Konaklama bölümü öğrencisi Murat Aydın AA muhabirine otelin pratik kazanmada kendilerine çok şey katacağını söyledi.

Öğrencilerden Hayat Satar da kat hizmetleri bölümünde staj yaptığını çamaşırhane ve resepsiyonda çalıştıklarını bu sayede mesleki tecrübe kazandıklarını kaydetti.

Açılışa Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.