Edho bitti mi, başka kanala mı geçecek? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayından kaldırıldı mı, ATV'de olmayacak mı? sorularına yanıt aranıyor.

EDHO BİTTİ Mİ?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonunun ilk bölümünü bekleyen izleyiciler, dizinin yayınlanmadığını görünce şaşkınlığa uğradı. Dizinin neden yayınlanmadığıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. ATV yönetiminin sözleşmeyle ilgili verdiği sözü tutmaması nedeniyle yapım ekibi de "Biz işi bitiriyoruz" diyerek yeni bölümü kanala vermediği öne sürüldü.

EDHO BAŞKA KANALA MI GEÇECEK?

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bugün kanala dizi ekibi tarafından 200. bölüm teslim edilecekti. Ancak ATV yönetimi sözleşmeyle ilgili verdiği sözü tutmadı. Bunun üzerine yapım ekibi kanala restini çekerek yeni bölümü vermedi. Yapım ekibinin "Biz işi bitiriyoruz" dediği iddia edildi.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon son bölümünün yayınlanmamasıyla ilgili ne kanaldan ne de dizinin yapım şirketinden resmi bir açıklama geldi.

FARKLI KANAL İDDİASI VARDI

Geçtiğimiz günlerde diziseverlerin ilgiliyle takip ettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la ilgili farklı bir kanala geçeceği iddia edilmişti.

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