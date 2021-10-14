Ebru Şallı kimdir? Ebru Şallı hayatı ve biyografisi! Ebru Şallı kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Ebru Şallı kimdir? Ebru Şallı hayatı ve biyografisi! Ebru Şallı kaç yaşında, nereli?

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Ebru Şallı kimdir? Ebru Şallı hayatı ve biyografisi! Ebru Şallı kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ebru Şallı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ebru Şallı hakkında merak edilenler. Ebru Şallı hayatı ve biyografisi. Ebru Şallı kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ebru Şallı merak konusu oldu. İşte Ebru Şallı hakkında merak edilen Ebru Şallı kimdir, Ebru Şallı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EBRU ŞALLI KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Ocak 1977

Kaç yaşında: 44 yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,67 m Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ebru Şallı (d. 15 Ocak 1977, İzmir), Türk model, sunucu ve pilates eğitmeni. 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisidir.

1993 yılında fotomodellik yapmaya başlamış, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etmemiştir. 1997 yılında Ozan Orhon ile evlenmiş bir yıl sonra boşanmıştır. Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı, Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. Bu çiftin 2004 yılında Beren, 2010 yılında da Pars adında oğulları olmuştur. Oğlu Pars, 17 Nisan 2020'de lenfoma nedeniyle ölmüştür. Ebru Şallı verdiği bir röportajda vejetaryen olduğunu belirtmiştir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak adlı bir kitap yazdı ve pilates için egzersiz videosu yayımlandı. Daha sonra tv8 ekranında Ebru'nun Mutfağı adlı bir program sundu. Hafta içi her gün Beyaz TV'de Ebruli programının sunuculuğunu yapmaktadır.

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Haber: Ebru Şallı kimdir? Ebru Şallı hayatı ve biyografisi! Ebru Şallı kaç yaşında, nereli? - Haberler
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