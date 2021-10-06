Düziçi'nde İŞKUR bünyesinde süt ürünleri işleme kursu düzenlendi - Haberler
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Düziçi'nde İŞKUR bünyesinde süt ürünleri işleme kursu düzenlendi

AA / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel
Düziçi'nde İŞKUR bünyesinde süt ürünleri işleme kursu düzenlendi

Düziçi'nde İŞKUR bünyesinde kadınlara yönelik süt ürünleri işleme kursu düzenlendi.

OSMANİYE (AA) - Düziçi'nde İşkur bünyesinde kadınlara yönelik süt ürünleri işleme kursu düzenlendi.

Düzenlenen kurs hakkında AA muhabirine bilgi veren Osmaniye İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyunlu, kurum olarak süt ürünleri üzerine mesleki eğitim kursu düzenlediklerini belirterek, bu tür kurslarla ilçedeki girişimci kadın sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kursa 12 kadının katıldığını ve 6 ay süreceğini aktaran Akkoyunlu, "Burada kadın kardeşlerimiz, süt işleme alanında faaliyet göstermek için yetişip, donanımlı hale gelerek ekonomi ve istihdama katkıda bulunacaklar. Düziçi'nde sadece süt işleme değil, ceviz ve çilek yetiştiriciliği ile sürü yönetimi ile ilgili kurslar da düzenleyeceğiz. Amacımız, meslek sahibi olmayan kimsenin kalmaması." ifadelerini kullandı.

AA / Ersin Şimşek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Düziçi'nde İŞKUR bünyesinde süt ürünleri işleme kursu düzenlendi - Haberler
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