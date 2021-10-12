Düzce Kurugöl Tabiat Parkı'nda renk cümbüşü yaşanıyor

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde hazan mevsiminin gelmesiyle başka bir güzelliğe bürünen Kurugöl Tabiat Parkı, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kaynaşlı'nın 15 kilometre kuzeyinde bulunan ve 2011 yılında Tabiat Parkı olarak tescillenen Kurugöl, doğal güzelliği, ormanları ve gölüyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarını barındıran doğasıyla dikkati çeken Kurugöl, özellikle sonbaharda çok sayıda doğa ve fotoğraf tutkununu ağırlıyor.

Tertemiz havasıyla stres atmak isteyenlerin çokça tercih ettiği Kurugöl Tabiat Parkı'nda, foto-safari, sportif olta balıkçılığı, piknik ve kamp gibi aktiviteler yapılabiliyor.