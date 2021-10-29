Yasa boğan ölüm! Kestiği ağacın altında kalarak can verdi
AA / Gökhan Alkan - Haberler | Güncel
Düzce'de yaşayan Hüseyin Köse isimli vatandaş, kestiği ağacın altında kalarak can verdi. Adamın vefatı duyanları yasa boğdu.
Yığılca ilçesinde yaşayan vatandaş, kestiğin ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Mengen köyü Dalcıağaç mevkisinde ormanlık alanda ağaç kesen Hüseyin Köse'nin (44) kestiği ağaç üzerine devrildi.
AĞACIN ALTINDAN ÇIKARILDI
Arkadaşları, jandarma ve sağlık ekiplerince ağacın altından çıkarılan Köse'nin, hayatını kaybettiği belirlendi. Köse'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.