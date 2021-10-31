Düzce'de çukura düşen inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık bahçesinde oluşan çukura düşen inek, belediye ekipleri tarafından kepçe yardımıyla çıkarıldı.
AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık bahçesinde oluşan çukura düşen inek, belediye ekipleri tarafından kepçe yardımıyla çıkarıldı.
İlçeye bağlı Ortanca köyünde Mustafa Coşkun'a ait inek, otladığı fındık bahçesinde oluşan çukura düştü.
Sahibinin fark etmesi üzerine olay yerine Akçakoca Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, mahsur kalan ineği kepçe yardımıyla düştüğü çukurdan 1 saatlik çalışmanın ardından çıkardı.
AA / İsa Keleş - Son Dakika Haberleri
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