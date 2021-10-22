DÜNYACA ÜNLÜ LÜKS YAT 'ENDEAVOUR 2' KEKOVA'DA

ANTALYA (DHA) - AKDENİZ'de sınıfının en iyisi olarak kabul edilen ' Endeavour 2' adlı lüks yat, Antalya'nın Demre ilçesindeki Kekova'ya geldi.

Dünyanın en lüks yatlarından biri olarak kabul edilen 'Endeavour 2' adlı yat, tarihi ve doğal güzelliğiyle tanınan Kekova'ya geldi. Kekova'daki Gökkaya Koyu'na demir atan yatta tura çıkanlar bir haftadır mavi suların tadını çıkarıyor.

Malta bayraklı yat 50 metre uzunluğunda, 8,79 metre genişliğinde. 2017 yılı yapımı olan yat, 5 kabinli ve 10 kişilik. Müşterilerine 9 personel ile hizmet verilen yatta kabinden deniz altını seyretmek için aynalar, dinlenmek isteyenler için de balkon bulunuyor. Saatte 12-16 mil arası hız yapabilen yat, jet sosyetenin konfor tercihlerine göre dizayn edildi.

Bölgeye tur düzenleyen teknelerin kaptanları, yüzen saraya benzettikleri yatta tatil yapanları tanımadıklarını anlattı. Yatta konaklayanların zaman zaman hız tekneleriyle bölgede gezdiğini anlatan kaptanlar, bu yıl benzer lüks yatlardan 3'ünün bölgeye geldiğini söyledi.