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Dünya mimarlık günü ne zaman?

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Dünya mimarlık günü ne zaman?

Dünya Mimarlık Günü, 1985 yılından bu yana h?r yıl Ekim ayının ilk haftasında, BM Dünya Konut Günü'n? paral?l olarak kutlanıyor. Peki, Dünya mimarlık günü ne zaman? İşte, detaylar…

Birleşmiş Milletler tarafından dünya habitat günü olarak ilan edilen ekim ayının haftasında ülkemizde mimarlık, habitat ve konut günü olarak kutlanıyor. Peki, 2021 Dünya Mimarlık günü ne zaman?

DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Mimarlık Günü, 1985 yılından bu yana h?r s?n? Ekim ayının ilk Pazart?si günü, BM Dünya Konut Günü'n? paral?l olarak kutlanıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

1996 yılında Barselona'da toplanan Uluslararası Mimarlar Birliği Kongresi (International Union of Architects Congress), Dünya Mimarlık Günü'nün Dünya Habitat Günü ile aynı gün kutlanmasını kararlaştırdı. Bu nedenle Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde, mimarlar olarak her yılın Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanır.

Güney Amerika'da bulunan bazı ülkeler kendi mimarlık tarihlerinde önemli adım taşları olan günleri Mimarlık Günü kabul ederek kutlamaya devam ediyor. Örneğin; Brezilya, Oscar Niemeyer'in doğum günü ile bağlantılı olarak Mimarlık Günü'nü Kasım ayında kutluyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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