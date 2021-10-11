DSÖ'den 60 yaş üstü vatandaşlara 3. doz önerisi: Sinovac yaptırın - Haberler
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DSÖ'den 60 yaş üstü vatandaşlara 3. doz önerisi: Sinovac yaptırın

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü, 2 doz aşı yaptıran 60 yaş üstü vatandaşların 3. dozda Sinovac ve Sinopharm aşılarını olması gerektiğini belirtti. DSÖ, duruma göre farklı bir aşı da tercih edilebileceğinin altını çizdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden aşılama faaliyetleriyle ilgili önemli açıklamalar geldi. DSÖ, ilk iki doz aşısını yaptıran 60 yaş üstü vatandaşlara aşı tavsiyesinde bulundu.

"SİNOVAC VEYA SİNOFARM YAPTIRABİLİRLER"

Dünya Sağlık Örgütü'nün Bağışıklama Stratejik Danışma Grubu tarafından yapılan açıklamada, "Sinovac ve Sinopharm inaktive aşılar için, 60 yaşındaki kişilere ek üçüncü doz aşı teklif edilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Aşı danışmanları durumuna göre 3. dozda farklı bir aşı da kullanılabileceğini ifade etti.

DSÖ'den 60 yaş üstü vatandaşlara 3. doz önerisi: Sinovac yaptırın
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: DSÖ'den 60 yaş üstü vatandaşlara 3. doz önerisi: Sinovac yaptırın - Haberler
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