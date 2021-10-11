DSÖ'den 60 yaş üstü vatandaşlara 3. doz önerisi: Sinovac yaptırın

Dünya Sağlık Örgütü'nden aşılama faaliyetleriyle ilgili önemli açıklamalar geldi. DSÖ, ilk iki doz aşısını yaptıran 60 yaş üstü vatandaşlara aşı tavsiyesinde bulundu.

"SİNOVAC VEYA SİNOFARM YAPTIRABİLİRLER"

Dünya Sağlık Örgütü'nün Bağışıklama Stratejik Danışma Grubu tarafından yapılan açıklamada, "Sinovac ve Sinopharm inaktive aşılar için, 60 yaşındaki kişilere ek üçüncü doz aşı teklif edilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Aşı danışmanları durumuna göre 3. dozda farklı bir aşı da kullanılabileceğini ifade etti.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri