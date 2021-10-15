Dragon Age 4'ün Çıkış Yapacağı Platformlar Belli Oldu

BioWare'in merakla beklenen oyunu Dragon Age 4'ün çıkış yapacağı platformlar arasında Playstation 4 ve Xbox One yer almayacak.

Eski bir BioWare çalışanının LinkedIn profilinde stüdyonun sıradaki oyunu Dragon Age 4'ün çıkış yapacağı platformlar listelendi. Ekim 2019 - 2020 tarihleri arasında bir yıl boyunca baş tasarımcı olarak BioWare'de çalışan Daniel Nordlander, Dragon Age 4'ün PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC platformları için çıkacağını yazdı. Bu bilgiyi daha sonra VentureBeat yazarı Jeff Grubb da kaynakları aracılığıyla doğruladı.

Stüdyonun bu yılın mayıs ayında çıkan en yeni oyunu Mass Effect: Legendary Edition konsol tarafında sadece eski nesle çıkmıştı. PS5 ve Xbox Series X|S üzerinden sadece eski nesil sürümleri oynanabiliyor. Öte yandan stüdyonun sahibi olan Electronic Arts her iki konsol nesli için de Oyunlar yayınlamaya odaklanmış durumda, zira FIFA 22 ve Battlefield 2042 hem yeni nesil hem de önceki nesil için çıkış yapıyor.

BioWare, Dragon Age 4'ün ilk fragmanını 2020'nin Aralık ayında yayınlamış ve oyun için "henüz yapım aşamasının başlarındayız" demişti. Bu yılın temmuz ayında stüdyo, Dragon Age 4'ün geliştirme sürecinin takvime uygun ilerlediğini ve 2023 yılında piyasaya sürülmesinin planlandığını belirtmişti.

Yayıncı firma Electronic Arts ise Dragon Age 4′ün şirketin 2023 yılı mali takvimine kadar çıkmasını beklemediğini belirtmişti. EA'in 2023 yılı mali takvimi 1 Nisan 2022'de başlıyor.

Bu yılın başlarında Bloomberg'tan Jason Schreier, Dragon Age 4'ün çok oyunculu bir moda sahip olmasının planlandığını ancak BioWare'in bir önceki büyük oyunu Anthem'ın yaşadığı başarısızlığın ardından EA'in bu plandan vazgeçtiğini öne sürmüştü. Bu kararda, EA'in bir diğer tek kişilik oyunu Star Wars: Jedi Fallen Order'ın 10 milyonu geçen satış başarısının da etkili olduğunu yazmıştı.

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