Dörtyol'da minik öğrenciler sokak hayvanları için mama hazırladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dörtyol'da minik öğrenciler sokak hayvanları için mama hazırladı

AA / Mustafa Özer - Haberler | Güncel
Dörtyol'da minik öğrenciler sokak hayvanları için mama hazırladı

Dörtyol Portakal Çiçeği Anaokulu öğrencileri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanları için mama hazırladı.

Dörtyol Portakal Çiçeği Anaokulu öğrencileri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanları için mama hazırladı.

Minik öğrenciler evlerinden getirdikleri sebze, yumurta ve et gibi ürünleri okul bahçesinde öğretmenlerinin yardımıyla pişirerek mama haline getirdi.

Öğrenciler yaptıkları mamaları uygun noktalara koyarak sokak hayvanlarının beslenmelerine katkı sağlayacak.

Okul Müdürü Ömer Burgaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında, çocuklarla yaparak ve yaşayarak eğitim anlayışı içerisinde böyle bir faaliyet düzenlediklerini kaydetti.

Dörtyol'da minik öğrenciler sokak hayvanları için mama hazırladı

Dörtyol'da minik öğrenciler sokak hayvanları için mama hazırladı

Dörtyol'da minik öğrenciler sokak hayvanları için mama hazırladı

Dörtyol'da minik öğrenciler sokak hayvanları için mama hazırladı

AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Palabıyık Stefan Kuntz Marcao Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dörtyol'da minik öğrenciler sokak hayvanları için mama hazırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 15:41:15. #1.12#