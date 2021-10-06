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Dörtyol'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

AA / Mustafa Özer - Haberler | Güncel
Dörtyol'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Dörtyol Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi gençler, İlçe Müftüsü Bilal Kadı'yı ziyaret etti.

MURATLI, TEKİRDAĞ (AA) - Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Dörtyol Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi gençler, İlçe Müftüsü Bilal Kadı'yı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kadı, gençlerin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı unutmamalarının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Etkinlikler kapsamında Çerkez Hoca Camisi'ni temizleyerek bakım yapan gençler, Nazife Yurtlu Kuran kursunda eğitim gören çocuklarla da bir araya geldi.

AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri
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