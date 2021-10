Doom artık Twitter'da oynanabilecek

Doom, Georgi Gerganov tarafından oluşturulan Tweet2Doom adlı bir bot sayesinde artık Twitter'da oynanabilimektedir. Bota bir dizi klavye komutu gönderdiğinizde bottan Doom oyununu oynayabilirsiniz.

Twitter'dan Tweet2Doom botuna örneğin "/play x,,e,e,e,e,,0-50-u,14-f" metniyle yanıt vererek yeni bir oyun başlatabilirsiniz. Bu, ana menüyü geçmek, ekran silme işleminin bitmesi için 50 kare beklemek, 50 kare için ileri yürümek ve 15 kare için çekim yapmak anlamına gelir. Klavye girişleri ve botun nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi için Tweet2Doom'un sabitlenmiş tweet'indeki kılavuza göz atın.

Bot her kullanıcı yanıtı için sadece küçük bir oyun çıkışı yaptığından temelde bir seviyenin sonuna veya hırslı oyunun sonuna ulaşmak için işbirliğine dayalı bir çabadır.

