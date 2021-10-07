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Domates meyve mi sebze mi?

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Domates meyve mi sebze mi?

Sosyal medyada sık sık gündem olan domates meyve mi sebze mi, sorusunu yanıtı merak ediliyor. Peki, domates meyve mi sebze mi? İşte merak edilen sorunun yanıtları! Aile ortamlarında tartışmalara neden olan bir olgu varsa o da domatestir. Birçok kişi domatesin meyve mi sebze mi olduğunu çok fazla bilmiyor. Domates sebze midir meyve mi?

Domates meyve mi sebze mi? sorusu sık sık merak ediliyor. Meyve sebzelerle ilgili farklı konular araştırılırken en çok dikkat çeken konuların başında domates meyve mi sebze mi, sorusu geliyor. Peki, domates meyve mi sebze mi? Bir tohum çimlenerek çeşitli besinleri meydana getirebilir. Yeşil yeşil bol antioksidan dolu sebzeler ve meyveler, gözleri büyüleyen renklerdeki mevsim meyveleri görenlerin iştahını açar.

Meyve ve sebze nasıl ayırt edilir?

İçinde çekirdeği, tohumu olan yiyecekler meyvedir. Sap-kök olanlar ises sebzedir. Yani domates meyvedir. Ama biz genelde pişirdiğimiz şeylere sebze, pişirmeden yediğimiz tatlı yiyeceklere meyve demişiz.

Domates (Solanum lycopersicum), patlıcangiller (Solanaceae) ailesinden, anavatanı Güney ve Orta Amerika olan, meyvesi yenebilen otsu bitki türü. Domatesin eş anlamlısı 'kızanak' sözcüğüdür.

Ülkemizde çeşit çeşit yetiştirilen domatesler, çekirdek kurutma usulü ile de toprakta can bulur. Söz çekirdekten açılmışsa eğer; domates meyve mi sebze mi sorunuza burada çözüm bulalım. Domates yıllardır sebze olarak biliniyordu fakat bir meyvedir.

Domates neden bir meyvedir?

Botanikçilere göre bir bitkinin ürününde çekirdek varsa ve bitkinin çiçeğinden ortaya çıkıyorsa o ürün meyvedir. Bu bakımdan domates botanik bilimi kriterlerine göre meyvedir. Gerçi çekirdeği olmayan pek çok meyve mevcut, örneğin muz. Ancak çekirdeksiz üreyen meyvelerde de "dölsüz üreme" söz konusudur.

Zeytin bir meyve midir?

Halk arasında hangi kategoriye girdiğine tam karar verilemeyen zeytin aslında bir meyvedir. ... Bir bitkinin çiçeğinden oluşan ve içerisinde yeni bir bitki oluşturabilecek çekirdeği taşıyan etli kısım meyvedir. Zeytin ağacından elde edilen bu meyve ise bizlerin severek tükettiği zeytindir.

Domates

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