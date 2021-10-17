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BAKIRKÖY'DE DOKTORLAR 'PIHTI'YA KARŞI PEDAL ÇEVİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BAKIRKÖY'DE DOKTORLAR 'PIHTI'YA KARŞI PEDAL ÇEVİRDİ

BAKIRKÖY'de, Dünya Tromboz Günü dolayısıyla hareketsiz yaşama karşı dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen doktorlar düzenlenen etkinlikte bisiklet kullandı.

BAKIRKÖY'de, Dünya Tromboz Günü dolayısıyla hareketsiz yaşama karşı dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen doktorlar düzenlenen etkinlikte bisiklet kullandı.

Dünya Tromboz Günü kapsamında Bakırköy Florya Sahili'nde düzenlenen etkinliğe, Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği, Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği ve Fleboloji Derneği üyesi hekimler katıldı. Etkinlikte konuşan Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şırlak, Dünya Toromoz Günü kapsamında bir araya geldiklerini söylerek, pıhtı ve pıhtıya bağlı oluşan hastalıkların farkındalığını artırmak istediklerini belirtti.

SON DERECE YÜKSEK RAKAMLI ÖLÜMLERLE SONUÇLANAN BİR HASTALIK

Prof. Dr. Şırlak, 13 Ekim'in hafta içine denk geldiği için, bu etkinliği daha fazla kişiye ulaştırmak amacıyla bugün yaptıklarını

söylerek, Atar damarlarda olduğu zaman kalp krizi yada beyni ilgilendiren inmelerle oluşur. Toplar damarlarda olduğu zaman da akciğerlere hareket etmesiyle ölümcül bir hastalıkla sonuçlanır. Toplar damarlardaki pıhtıdan çok atar damardaki pıhtılaşma daha fazla oluyor. Akciğere bağlı ölümlerin 4'te 1'ine denk geldiği görülüyor. Özelikle gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde yapılan çalışmalarda, meme kanseri, AIDS ve kazalara bağlı ölümlere baktığımızda, pıhtıdan oluşan ölümlerden daha düşük olduğu görülüyor. Son derece yüksek rakamlı ölümlere sonuçlanan bir hastalık. Burada bulunmamızın amacı önlenebilir faktörlerin önüne geçmek, ölümcül rakamları aşağı çekmek. Özelikle hareketsiz kalmak, uzun süreli çeşitli ameliyatlar sonucu pıhtılaşma daha çok karşımıza çıkıyor. Çeşitli genetik faktörlerle karşımıza çıkıyor. Obezite önemli bir risk faktörü, çeşitli hormon tedavisi ya da doğum kontrol hapları riski artırıyor. Önlenebilir en önemli faktör hareket etmek. Hareketsizliği yenersek bu hastalığın

önemli bir yüzdesini önleyebiliriz. dedi.

HER 37 SANİYEDE BİR KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU

Başkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tankut Akay ise, Bu yılki sloganımız 'Pıhtıya Karşı Hareket Et ve Pedal Çevir.' Dünyada önlenebilir ölümlü hastalıkların başında olan ve her 37 saniyede bir kişinin ölümden sorumlu olan yaklaşık 4 kişiden 1'inin ölümünden sorumlu öldürebilen ama önlenebilen hastalık olan pıhtıya dikkat çekmek için buradayız. Bu sene bisiklet teması yaptık geçen sene dans etmekti. ifadesini kullandı. Doktorlar Dünya Tromboz Günükapsamında Florya sahil boyunca 4 kilometre boyunca pedal çevirdi.

BAKIRKÖY'DE DOKTORLAR 'PIHTI'YA KARŞI PEDAL ÇEVİRDİ

BAKIRKÖY'DE DOKTORLAR 'PIHTI'YA KARŞI PEDAL ÇEVİRDİ

BAKIRKÖY'DE DOKTORLAR 'PIHTI'YA KARŞI PEDAL ÇEVİRDİ

BAKIRKÖY'DE DOKTORLAR 'PIHTI'YA KARŞI PEDAL ÇEVİRDİ

BAKIRKÖY'DE DOKTORLAR 'PIHTI'YA KARŞI PEDAL ÇEVİRDİ

BAKIRKÖY'DE DOKTORLAR 'PIHTI'YA KARŞI PEDAL ÇEVİRDİ

BAKIRKÖY'DE DOKTORLAR 'PIHTI'YA KARŞI PEDAL ÇEVİRDİ

BAKIRKÖY'DE DOKTORLAR 'PIHTI'YA KARŞI PEDAL ÇEVİRDİ

BAKIRKÖY'DE DOKTORLAR 'PIHTI'YA KARŞI PEDAL ÇEVİRDİ

BAKIRKÖY'DE DOKTORLAR 'PIHTI'YA KARŞI PEDAL ÇEVİRDİ

BAKIRKÖY'DE DOKTORLAR 'PIHTI'YA KARŞI PEDAL ÇEVİRDİ

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