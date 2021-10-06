Doktor anne kız omuz omuza Kovid-19 hastalarını iyileştirmeye çalışıyor - Haberler
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Doktor anne kız omuz omuza Kovid-19 hastalarını iyileştirmeye çalışıyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Sağlık
Doktor anne kız omuz omuza Kovid-19 hastalarını iyileştirmeye çalışıyor

Bolu'da aynı hastanede çalışan uzman doktor Ferda Aksel ile kızı doktor Doğa Aksel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hastaları iyileştirmek için fedakarca mücadele ediyor.

BOLU (AA) - Bolu'da aynı hastanede çalışan uzman doktor Ferda Aksel ile kızı doktor Doğa Aksel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hastaları iyileştirmek için fedakarca mücadele ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinde görevli doktor Ferda Aksel, yaptığı açıklamada, salgın döneminde bütün sağlık çalışanlarının birbirlerine destek olduğunu belirtti.

Kızıyla aynı hastanede görev yaptığını bildiren Aksel, "Anne kız birbirimize destek oluyoruz. Salgın şartlarında yaşamaktan, hatta çalışmaktan hepimiz yorulduk. Görüyoruz ki Kovid-19 kişiden kişiye geçip yayılırken, direnci zayıf olanları yatağa düşürüyor." ifadelerini kullandı.

Aksel, kendisini koruyan, kurallara uyan ve aşılarını yaptıranların virüse karşı dayanıklı olduğunu vurgulayarak, toplum bağışıklığının sağlanması için vatandaşlardan aşı olmalarını, maske ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Doktor anne kız omuz omuza Kovid-19 hastalarını iyileştirmeye çalışıyor - Haberler
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