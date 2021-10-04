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Doge Festivali ne zaman, nerede yapılacak?

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Doge Festivali ne zaman, nerede yapılacak?

Dogecoin için bir festival düzenleneceğine dair açıklama yapılmıştı. Festival için hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ederken herkes Dogecoin festivali ne zaman ve nerede yapılacak sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Doge Festivali ne zaman, nerede yapılacak?

Doge festivalinin ne zaman yapılacağınetlik kazandı. Ekim ayında yapoılacak Buna göre merakla beklenen festival Texas Augarland'de gerçekleştirilecek ve katılımın da çok büyük olması tahmin ediliyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

DOGE FESTİVALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Verilen son bilgilere göre merakla beklenen Dogecoin festivali 9 Ekim 2021 tarihinde yapılacak. Dogecoin festivalinin nerede yapılacağına dair detaylara da yer verildi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

DOGECOİN FESTİVALİNE KİMLER KATILACAK?

Elen bilgilere göre Dionne Warwick Dogecoin festivalini idare edecek. 80 yaşındaki Dionne Warwick tüm zamanların en çok izlenen kadın vokallerinden birisi olarak değerlendiriliyor. Ayrıca festivale Dionne Warwick'in oğlu olan ünlü plak yapımcısı Damon Elliott'un da katılacağı bildirildi. Bunların yanında Elon Musk da festivale katılarak şarkıcılarla şarkı söyleyeceğe ifade edildi.

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