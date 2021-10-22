"Doğanın İzinde" fotoğraf yarışması sonuçlandı

ÇEŞME, İZMİR (Bültenler) - Çeşme'de zengin biyolojik çeşitliliğiyle, çok çeşitli flora ve faunasıyla öne çıkan, her mevsim olduğu gibi özellikle bahar göç dönemlerinde de yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapan Alaçatı Sulak Alanı'na dikkat çekmek amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçlandı.

En güzel fotoğraflar seçildi

Yarışmaya 73 kişi, 262 fotoğraf ile katıldı. Seçici kurulun yaptığı değerlendirmeye göre, "Doğa'nın İzinde-Alaçatı Sulak Alanı'nda Yaşam" fotoğraf yarışmasında Serkan Çolak'ın çektiği "Serpme" adlı fotoğraf birinci, Mustafa Dönmez'in çektiği "Büyük Filamingo" adlı fotoğraf ikinci ve yine Serkan Çolak'ın çektiği "Sürü" adlı fotoğraf üçüncü seçildi.

Seçici kurulun yaptığı değerlendirmeye göre; Aytuğ Bayer'in iki fotoğrafı, Fatih Yılmaz, Filiz Kartal, Gülsen Yılman'ın üç fotoğrafı, Hayati Adıgüzel'in iki fotoğrafı, Hüseyin Salıs'ın iki fotoğrafı, İbrahim Kavuş, Mesut Yılmaz, Mustafa Dönmez'in iki fotoğrafı, Mustafa Kuş'un iki fotoğrafı, Mustafa Kubilay Kuzu, Özer Kızıldağ, Rıza Algın ve Zafer Kurnuç'un üç fotoğrafı sergilenmeye değer bulundu.

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