Diyetisyen Aysel Babashova: Dünyada sağlığı en iyi şekilde geliştirmenize yardımcı olabilecek bir vitamin varsa, o da D vitaminidir

Bugünlerde özellikle bolca bu vitamininin adını duyuyoruz, D vitaminini hormon olarak kabul ediyoruz, vücutta birçok fizyolojik olaya katılıyor ve vücutta eksik olması birçok olumsuz etkilere sebep oluyor. İşte Diyetisyen Aysel Babashova'nın D vitamini hakkında söyledikleri.

Aysel Babashova; "Dünyada sağlığı ve esenliği en iyi şekilde geliştirmenize yardımcı olabilecek bir vitamin varsa, o da D vitaminidir (D3 vitamini veya kolekalsiferol olarak da bilinir). Geleneksel olarak, D vitamini eksikliği kemik hastalığı - raşitizm ile ilişkilendirilmiştir, ancak hastalık artık nadir olduğu için birçok insan D vitamini eksikliği olmadığını düşünüyor. Bu hiç de öyle değil! Neyse ki, bir kişi güneşte zaman geçirdiğinde, çok ihtiyaç duyulan bu vitamin vücut tarafından ücretsiz olarak üretilebilir ve emilebilir. Güneşin ultraviyole B (UV-B) ışınları cildimizde bir tür kolesterol ile reaksiyona girer ve hormon vitamini D bununla birlikte, çoğu insan optimal sağlık için yeterli değildir. Buna ek olarak, dünya çapında birçok insan açık havada olduğundan daha fazla içeride zaman geçirdiğinden, güneş ışınlarından kanda yeterli D vitamini seviyeleri elde etmek zordur ve çoğu insanın diyetlerini takviye etmesi gerekir. Son on yılda binlerce çalışma, D vitamini alımını optimize etmenin sağlığa faydalarını göstermiştir. Bu araştırmalar, kanlarında yüksek D vitamini düzeyine sahip kişilerin kalp krizi, meme kanseri, kolon kanseri ve multipl skleroz riskinin daha düşük olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, birçok insan güneşten kaçınma eğilimindedir. Dünya çapında pek çok insan, genellikle bir doktorun tavsiyesi üzerine, doğrudan güneş ışığında geçirdikleri süreyi sınırlamak için ellerinden geleni yapar. Bu, yaşamı tehdit etmeyen bazal ve skuamöz hücreli cilt kanserlerini önlemek için yapılır. Tehlikeli bir cilt kanseri türü olan melanom, 80 kişiden 1'inde görülür. Bununla birlikte, tüm cilt kanserlerinin yarısı - melanom - vücudun güneşten korunan bölgelerinde meydana gelir. Melanom geliştiren 80 kişiden birinin kaderini önlemek için, maruziyetimizi sınırlayarak aslında meme kanseri (1'de 1), kolon kanseri (18'de 1) ve prostat kanseri (1'de 6) geliştirme riskimizi artırıyoruz. Güneş ışınları vücuttaki D vitamini üretiminde görev alır.

D vitamini eksikliği kimlerde görülür?

Dünya nüfusunun yaklaşık %90'ı D vitamini eksikliği yaşıyor. Daha koyu, pigmentli ciltten sorumlu olan daha fazla melanine sahip olanlar, D vitamini üretmek için güneşte 30 dakikaya kadar kalmalıdır. 65 yaş üstü kişilerin de ciltleri yıllar içinde elastikiyetini kaybettiği için D vitamini üretmek için dışarıda daha fazla zaman geçirmeleri gerekiyor. D vitamini sadece günün belirli saatlerinde güneşe maruz kalındığında deride oluşur. Genel olarak, D vitamini üretimi, gölgeniz "boyunuzdan kısa" olduğunda, genellikle sabah 10'dan 2'ye kadar gerçekleşir. İlginç bir şekilde, aynı zamanda güneş panellerinin maksimum performansı da not edilmiştir! Dışarı çıkmadan önce güneş kremi kullananlar güneşin cilt üzerindeki etkilerini ve D vitamini üretimini engeller.

Düşük D vitamini seviyelerinin riskleri nelerdir?

Yüksek tansiyon (hipertansiyon) her dört yetişkinden birinde görülür. Dünyada 1 milyar insan hipertansiyondan muzdarip. Yüksek tansiyon, kalp krizi, felç ve kronik kalp yetmezliği için önemli bir risk faktörüdür. Hipertansiyonun birçok nedeni olmasına rağmen, araştırmalar düşük D vitamini düzeyine sahip erkeklerin hipertansiyon geliştirme olasılığının kadınlara göre altı kat daha fazla olduğunu ve buna sahip olma olasılığının neredeyse üç kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Sağlıklı bir kiloyu korumak, yüksek yağlı meyve ve sebze diyeti yemek ve günlük egzersiz yapmak da kan basıncını yönetmeye yardımcı olabilir.

D vitamini ne yapabilir?

Bilimsel çalışmalar, D vitamininin vücutta kan taşıyan kan damarlarını gevşetmeye yardımcı olduğunu ve bunun da kan basıncını düşürdüğünü gösteriyor. D vitamini eksikliği aynı zamanda daha yoğun cilt pigmentasyonu olan kişilerin daha yüksek hipertansiyon riskine sahip olmasının ana nedenlerinden biridir. Kalp krizleri Kardiyovasküler hastalıklar Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya'da önde gelen ölüm nedenidir. Kalp hastalığı Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda yaklaşık 1 milyon insanı öldürüyor. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, kanlarında yüksek düzeyde D vitamini bulunan kişilerin, minimum D vitamini olan kişilere göre %80 daha düşük kalp krizi riskine sahip olduğunu gösterdi. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, kanlarında düşük D vitamini düzeyine sahip kişilerin, kanlarında yüksek düzeyde D vitamini olanlara göre kalp krizinden aniden ölme olasılığı beş kat daha fazladır. Diğer birçok çalışma benzer sonuçlar göstermiştir. Bir 2017 araştırması şu sonuca varmıştır; özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Asya'da kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda, kandaki D vitamini seviyeleri önemli ölçüde düşüktü. Kandaki yeterli D vitamini kalp krizine karşı koruma sağlayabilir. Meme kanseri her dokuz kadından birini etkiliyor. Mamografi kanseri tespit etmeye yardımcı olabilir, ancak öncelik sadece erken teşhis değil, aynı zamanda kanseri önleme olmalıdır. Sağlıklı bir diyet ve sağlıklı bir kiloyu korumak meme kanserini önlemeye yardımcı olsa da, araştırmalar D vitamininin de rol oynayabileceğini gösteriyor. 2007'de San Diego'da yapılan bir UC araştırması, kan D vitamini düzeyleri 52 ng/ml'nin (125 nmol/L) üzerinde olan kadınlarda meme kanserinde %50'lik bir azalma buldu. Başka bir araştırma, güneşe daha fazla maruz kalan bölgelerde yaşayan kadınların meme kanserinde %25-65 oranında azalma olduğunu buldu. Çok sayıda çalışma, D vitamininin meme kanserini azaltmadaki faydalarını göstermiştir. Temmuz 2017'de yaklaşık 51.000 kadın üzerinde yapılan bir araştırma, D vitamini takviyesinin postmenopozal kadınlarda (menstrüasyonu durdurmuş) meme kanseri riskini %21 oranında azalttığını buldu. Kolon ve Mide Kanseri Amerikan Kanser Derneği'ne göre kolon kanserinden kaynaklanan ölümler, erkeklerde tüm kanser ölümlerinin %8'ini, kadınlarda ise %9'unu oluşturmaktadır. 2016 yılında dünyada 1,3 milyondan fazla kolon kanseri vakası kaydedildi. Neyse ki, hastalığın çoğu vakası önlenebilir. Lif açısından zengin sağlıklı bir diyete ek olarak, D vitamini kolon kanserini önlemeye yardımcı olabilir. Bilim adamları, güneşli bölgelerdeki insanların daha düşük kolon kanseri oranına sahip olduğunu göstermiştir. 2005 ve 2007'de yayınlanan iki araştırma, kanında daha fazla D vitamini bulunan kişilerin bağırsak kanseri riskinin %50 daha düşük olduğunu gösterdi. Başka bir çalışmanın yazarları, D vitamini seviyelerindeki artışın kanser riskini %60 oranında azalttığını bulmuşlardır. 2014 yılında yapılan bir araştırma, kolon kanseri olan ve kanlarında yüksek D vitamini seviyeleri olan hastaların hastalıktan ölme olasılığının düşük D vitamini seviyelerine sahip olanlara göre daha düşük olduğunu buldu. Benzer şekilde, 2016 yılında yapılan bir çalışmada, D vitamini eksikliği olan hastalarda mide kanseri neredeyse beş kat daha yaygındı. D vitamini eksikliği ile ilişkili diğer hastalıklar çok sayıda başka çalışma, düşük D vitamini düzeyine sahip kişilerde aşağıdaki durumların daha yaygın olduğunu göstermektedir; bunama, felç periferik arter hastalığı, prostat kanseri, yumurtalık kanseri, pankreas kanseri, astım, otizm, sedef hastalığı. D vitamininin önemi açıktır ve takviye almak sağlığınız için çok önemlidir. 10.000 IU'dan fazla uzun süreli D vitamini alımı, çok fazla kalsiyum emilimine yol açabilir, bu da kan kalsiyum seviyelerinde artışa ve böbrek taşlarının büyümesine yol açar. Kronik böbrek hastalığı, lenfoma veya yüksek kan kalsiyum düzeyi olan hastalar, D vitamini takviyesi almadan önce bir doktora danışmalıdır. D vitamini seviyenizi öğrenin Doktorunuzdan kan D vitamini seviyenizi kontrol etmesini isteyin. Doktor, D vitamini 25-OH için bir kan testi için bir sevk yazmalıdır. Çoğu laboratuvarda norm 30 ng/ml (75 nmol/L) ile 100 ng/ml (250 mmol/L) arasındadır. Kandaki optimal D vitamini seviyeleri 50 ng/ml ile 100 ng/ml (125-250 nmol/L) arasında olmalıdır. Takviyeler alın D vitamini yüksek olan yetişkinler 200-500 IU D vitamini (D vitamini) almalıdır.Her gün 15 dakika güneşte kalarak, güneş kremi kullanmadan, yüzünüzü, ellerinizi ve ayaklarınızı açıkta bırakarak D vitamini seviyenizi artırabilirsiniz. Temiz havada düzenli olarak egzersiz yapmak da sağlığınız için çok iyidir. Kronik hastalıkların önlenmesi, uzun ömürlülüğün ve yaşam kalitesinin artmasının anahtarıdır. D vitamini takviyeleri tek başına bu hedefe ulaşmamıza yardımcı olabilir. D vitamini eksikliği ayrıca kilo vermeyi ve kilo almayı da engeller.

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