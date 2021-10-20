Diyarbakır'daki narkoterör operasyonunda 15 tutuklama

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte düzenlenen narkoterör operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terörün finansmanının önlenmesine yönelik alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, Diyarbakır merkez ve Lice, Hazro ile Kocaköy ilçelerinde belirlenen adreslere 8 Ekim'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 33 şüpheli, gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.