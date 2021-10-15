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Diyarbakır'da oyun terapisi eğitimleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Diyarbakır'da oyun terapisi eğitimleri devam ediyor

Diyarbakır Ergani Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) iş birliğinde, çocukların iç dünyasını anlamaya yönelik geliştirilen 'Filial Terapi' adlı eğitimler devam ediyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Ergani Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) iş birliğinde, çocukların iç dünyasını anlamaya yönelik geliştirilen 'Filial Terapi' adlı eğitimler devam ediyor.

Diyarbakır'da düzenlenen ve Psikoterapist ve Psikolojik Danışman Elif Macit tarafından verilen 'Filial Terapi' adlı eğitim, Diyarbakır Ergani Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliğinde yüz yüze olarak gerçekleştiriliyor.

"Amaç, çocuğun iç dünyasını oyun yoluyla anlamak"

Filial oyun terapisi hakkında açıklamalarda bulunan Psikoterapist ve Psikolojik Danışman Elif Macit, "3-10 yaş arası çocuklar ve ebeveynlerinin arasındaki ilişkiyi oyunu kullanarak güçlendirmeyi ve hem sorunların oluşumunu önlemeyi hem de var olan problemleri çözüme kavuşturmayı amaçlayan bir yaklaşım. Amaç, ebeveynlere çocuklarıyla terapötik oyun oynamayı, çocuğun iç dünyasını oyun yoluyla anlamayı ve gelişimini takip etmeyi öğretmek. Böylelikle ebeveynler çocuklarının gelişimi, duygu dünyaları hakkında bilgi sahibi olurlar ve terapi sona erdikten sonra da kullanabilecekleri yeni bir beceri kazanmış olurlar" diye konuştu.

"Anne - baba sürece dahil oluyor"

Oyun terapisinin anne ve babayı sürece doğrudan dahil ettiğini ifade eden Macit, "Terapist, ebeveynlere özel oyun saatlerinin nasıl yapılandırılacağını öğretir, kendi oyun seanslarını nasıl yürüteceği konusunda ve çocuklarının oyun aracılığıyla neler ifade ettiklerini anlama konusunda onlara rehberlik eder. Çocukların oyun aracılığıyla anne ve babalarıyla kurduğu bu kabule dayalı ilişki, onların problem çözme becerilerinin gelişmesini, kendilerine olan güvenlerinin artmasını ve duygularını daha iyi ifade etmesini sağlar" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

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