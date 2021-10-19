Diyarbakır'da 'işyerinin önünde neden park ettin' kavgası: 11 kişi yaralandı

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde fırın sahibinin, aracını park eden kişiye 'İş yerinin önünde neden park ettin' diye tepki göstermesiyle çıkan tartışma, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. 11 kişinin yaralandığı kavgayı polis, havaya ateş açarak sonlandırdı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Reyhan parkı yakınlarında meydana geldi. Mahallede bulunan fırının önünde aracıyla park eden ismi öğrenilemeyen kişi ile işyeri sahibi arasında tartışma çıktı. İddiaya göre fırın sahibinin "İş yerinin önünde neden park ettin" diye tepki göstermesi üzerine çıkan kavgaya tarafların yakınları da katıldı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavga sırasında mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. İki grup sokak aralarına kaçarak kavgaya devam etti. Mahalle sakinleri kavgayı evlerinin penceresinden izleyerek o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Bu arada polisin olay yerinde yaptığı çalışmada kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişiler yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanırken, olay yerindeki görgü tanıklarının da ifadesine başvuran polis, soruşturmayı sürdürüyor.