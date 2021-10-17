Diyarbakır'da evlenen çift düğün yemeği bütçesini yetimlere bağışladı - Haberler
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Diyarbakır'da evlenen çift düğün yemeği bütçesini yetimlere bağışladı

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da evlenen çift düğün yemeği bütçesini yetimlere bağışladı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde evlenen çift, düğün yemeği bütçesini yetimlere bağışladı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde evlenen çift, düğün yemeği bütçesini yetimlere bağışladı.

Hayırsever çiftin bağışladığı bütçe ile İHH İnsani Yardım Vakfı Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörlüğü aracılığıyla bir lokantada yetim çocuklar ve ailelerinden oluşan 100 kişiye yemek verildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörü Barış Oktay, AA muhabirine, vakfın 50 ülkede ve Türkiye'deki 77 şehirde bulunan 119 bini aşkın yetim çocuğun her ay düzenli bakımını üstlendiğini, eğitim, sağlık, gıda, barınma gibi konularda onlara destek verdiğini belirtti.

Her yıl 120 ülkedeki 800 bin yetime dönemsel yardım ulaştırdıklarını ifade eden Oktay, İHH olarak onlarca ülkedeki binlerce yetime sahip çıkmaya gayret ettiklerini aktardı.

Oktay, "Büyüyüp kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar yetimlere destek olmak; barınmadan sağlığa, eğitimden gıdaya her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için durmaksızın çalışıyoruz. İstiyoruz ki; kendi topraklarında, kültürlerinden kopmadan, yakınlarının yanında kimseye muhtaç olmadan yaşasınlar. Ebeveynlerini kaybetmiş ve akrabaları yanında yaşamaları mümkün olmayan yetimler için kendilerini aile ortamında hissedecekleri yetimhaneler inşa ediyoruz." dedi.

Diyarbakır'da 950 yetime destek sunulduğunu, bunlardan 656'sının düzenli burs aldığını dile getiren Oktay, Ergani ilçesinde de düzenli aralıklarla 84 yetime destek sunulduğunu aktardı.

Oktay, Türkiye'de düzenli desteklenen yetim sayısının 15 bin olduğunu yetimlere aylık 150 lira burs verildiğini kaydetti.

Programa, Ergani Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Alpdündar, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, İHH İnsani Yardım Vakfı Diyarbakır Şube Başkanı Veysi Çiçekli, İHH İnsani Yardım Vakfı Ergani Şube Başkanı Recai Şahin katıldı.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Diyarbakır'da evlenen çift düğün yemeği bütçesini yetimlere bağışladı - Haberler
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