İslami konuları detaylı şekilde araştıranlar Alo fetva hattını arayarak doru bilgilere ulaşıyorlar. Peki Diyanet Alo fetva hattı kaç?

DİYANET ALO FETVA HATTI KAÇ?

Diyanet İşleri Fetva Hattı numarası: 190'dır.

FETVA NEDİR?

1. İslam hukukuyla ilgili bir konunun, bir sorunun dinsel hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislamca ya da müftüce verilen hüküm, yanıt. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2.

bir işle ilgili yargıda bulunmak, bir işin yapılmasına olur vermek.

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