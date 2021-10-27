Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Juan González-Barba ile 26 Ekim 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığında biraraya geldi.

Toplantıda, önümüzdeki Kasım ayında ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek Türkiye-İspanya 7. Hükümetlerarası Zirve hazırlıkları dahil olmak üzere ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler ele alındı.

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