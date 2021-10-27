Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Juan...
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Juan González-Barba ile 26 Ekim 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığında biraraya geldi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Juan González-Barba ile 26 Ekim 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığında biraraya geldi.
Toplantıda, önümüzdeki Kasım ayında ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek Türkiye-İspanya 7. Hükümetlerarası Zirve hazırlıkları dahil olmak üzere ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler ele alındı.
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