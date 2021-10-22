Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı "Gençlerle AB Buluşmaları" Çevrimiçi Konferansında Üniversitesi Öğrencileri ile...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Başkanlığımız tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen "Gençlerle AB Buluşmaları" konferansında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Öğrenci Topluluğu, ODTÜ KKTC Kampüsü Uluslararası İlişkiler Topluluğu, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Türkiye İİBF Kulüpler Ağı öğrencileri ve öğretim üyeleri ile 21 Ekim 2021 tarihinde biraraya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Türkiye - AB İlişkileri ilişkileri hakkında kapsamlı bir konuşma da yaptığı etkinlikte, katılımcılar ayrıca AB'nin sağladığı burs ve eğitim imkanları ile Dışişleri Bakanlığı'nda kariyer fırsatları hakkında bilgilendirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, konuşmasında pandemi şartlarının ardından yeniden yüzyüze eğitim sistemine dönen öğrencilerimizin yeni eğitim-öğretim yılını kutladı ve eğitimli gençlerimizin AB üyelik sürecinde Türkiye'nin en önemli lokomotif gücü olduğunun altını çizdi.

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