Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri 19-20 Ekim 2021

ÇARŞAMBA, SAMSUN (Habermetre) - Ticaret Bakanlığı firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme amacıyla yurt sathında Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenliyor.

2020 yılı Mart ayına kadar yüz yüze olarak yerinde gerçekleştirilen Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri organizasyonları COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde online olarak devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) Genel Sekreterliği eğitim organizasyonu ile Suluova-Amasya, Giresun, Bulancak-Giresun, Ordu, Ünye-Ordu, Samsun, Bafra-Samsun, Çarşamba-Samsun, Terme-Samsun, Tokat ve Zile-Tokat'ta yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak 19-20 Ekim 2021 tarihlerinde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenecektir.

Seminerler;

Ticaret Bakanlığı tarafından İhracatta Uygulanan Destek Programları (19 Ekim 2021), Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu (19 Ekim 2021), E-Ticaret/ E- İhracat Uygulamaları (19 Ekim 2021), Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Sağlanan Devlet Destekleri (20 Ekim 2021) ve Türk EXİMBANK İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları (20 Ekim 2021) konularını kapsamaktadır.

Ticaret Bakanlığınca, 2020 yılında 75 ilde, 17 işbirliği kuruluşu ile 45 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlenmiş ve bu seminerlere 4. 131 kişi katılım sağlamıştır.

2021 yılı Ocak-Ekim döneminde 17 işbirliği kuruluşu ile 49 ilde gerçekleştirilen 40 online Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerine 8. 328 kişi katılım sağlamıştır.

2021 yılında video konferans yöntemiyle 59 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

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