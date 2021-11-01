Dilek Dündar kimdir? TÜBİTAK çalışanı Dilek Dündar Erbahar neden öldü?
Dilek Erbahar kimdir? TÜBİTAK araştırmacısı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, neden öldü? TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Dünyaca ünlü TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde başuzman araştırmacı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Tuzla'daki evinde ölü bulundu. Doç. Dr. Erbahar'ın, boşanma aşamasındaki kocasına not bırakıp böcek ilacı içerek intihar ettiği öğrenildi. Erbahar'ın 30 Ekim tarihinde boşanma aşamasında olduğu kocasına bir not bıraktığı ve böcek ilacı içerek intihar ettiği öğrenildi.
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet