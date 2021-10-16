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Devrilen traktörünün altında can verdi

Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel
Devrilen traktörünün altında can verdi

BİLECİK'te, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Hüseyin Topal (73), hayatını kaybetti.

BİLECİK (DHA) - BİLECİK'te, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Hüseyin Topal (73), hayatını kaybetti.

Çukurören köyünde Hüseyin Topal'ın kullandığı traktör, yokuş çıkarken devrildi. Sürücü Topal ise traktörün altında kaldı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Topal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yeri incelemesinin ardından Hüseyin Topal'ın cansız bedeni, otopsi için Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Son Dakika Haberleri
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