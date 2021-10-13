DEVRİLEN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN ÇIKTI
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Uçar'ın kullandığı otomobil kavşakta devrildi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Uçar'ın kullandığı otomobil kavşakta devrildi. Sürücü ters dönen otomobilde kazayı yara almadan atlattı. Kaza, dün saat 18.40'ta Afyonkarahisar, İzmir Karayolu'nun Dinar geçişindeki kavşakta meydana geldi. Mehmet Uçar'ın kullandığı 06 CKN 548 plakalı otomobil, sürücünün yağışlı havada direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kavşakta yoldan çıktı. Ters dönen otomobilin sürücü Mehmet Uçar, otomobildenr çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Kaza yerine gelen polis, yolda başka kazaların meydana gelmemesi için tedbir aldı. Otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden götürüldü.