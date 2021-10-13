DEVRİLEN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN ÇIKTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DEVRİLEN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Uçar'ın kullandığı otomobil kavşakta devrildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Uçar'ın kullandığı otomobil kavşakta devrildi. Sürücü ters dönen otomobilde kazayı yara almadan atlattı. Kaza, dün saat 18.40'ta Afyonkarahisar, İzmir Karayolu'nun Dinar geçişindeki kavşakta meydana geldi. Mehmet Uçar'ın kullandığı 06 CKN 548 plakalı otomobil, sürücünün yağışlı havada direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kavşakta yoldan çıktı. Ters dönen otomobilin sürücü Mehmet Uçar, otomobildenr çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Kaza yerine gelen polis, yolda başka kazaların meydana gelmemesi için tedbir aldı. Otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden götürüldü.

DEVRİLEN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN ÇIKTI

DEVRİLEN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN ÇIKTI

DEVRİLEN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN ÇIKTI

DEVRİLEN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yeğenini ezerek ölümüne neden olan hala konuştu: Şaka yapıyor sandım ama kan vardı

Yeğenini ezerek ölümüne neden olan hala konuştu: Şaka yapıyor sandım ama kan vardı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Demet Akalın
Spor Sergio Perez Ferdi Kadıoğlu Ali Koç Ozan Tufan Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: DEVRİLEN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN ÇIKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 11:33:47. #1.12#