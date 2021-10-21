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Derecik'te yollar sıcak asfaltla kaplanıyor

AA / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel
Derecik'te yollar sıcak asfaltla kaplanıyor

Hakkari'nin Derecik ilçesinde belediye tarafından başlatılan çalışma kapsamında ilçe merkezindeki yollar sıcak asfaltla kaplanıyor.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde belediye tarafından başlatılan çalışma kapsamında ilçe merkezindeki yollar sıcak asfaltla kaplanıyor.

Belediye ekipleri, Derecik'in ilçe statüsüne geçmesinden sonra başlattığı yol ve alt yapı hizmetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçe merkezindeki ana ve ara caddeleri sıcak asfaltla yenileyen ekipler, vatandaşlara daha konforlu yollarda yolculuk yapma imkanı sunuyor.

Belediye başkanı Ekrem Çetinkaya, gazetecilere, ilçenin iki yıl önce Cumhurbaşkanlığı kararıyla ilçe statüsüne geçtiğini söyledi.

İlçeyi daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çetinkaya, "Şu an ilçenin yollarına sıcak asfalt döküyoruz. Halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. İlçe merkezimize 4,5 kilometre asfalt getirdik. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahim Akgündüz de ilçeye 10 milyon lira yatırımla yeni spor tesisleri yapıldığını belirterek, "Yarı olimpik havuz, gençlik merkezi, 500 kapasiteli nizami saha, akabinde mahallelerimize beş halı saha ve basketbol sahası kazandırdık." diye konuştu.

AA / Sıraç Karadeniz - Son Dakika Haberleri
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