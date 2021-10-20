Denizli deprem son dakika! Denizli Çardak deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler! Bugün nerede deprem oldu?

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SON DAKİKA: DENİZLİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Denizli'de 3,1 büyüklüğünde deprem! 20 Ekim 2021, Çarşamba Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklaması akşam saatlerinde geldi. Denizli Çardak merkezli 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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