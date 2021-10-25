Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi tutuklandı - Haberler
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Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi tutuklandı

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi tutuklandı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 39 kişiden 15'i tutuklandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 39 kişiden 15'i tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 18- 24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 108 gram eroin, 75 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 40 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri
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