Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 39 kişiden 15'i tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 18- 24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 108 gram eroin, 75 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 40 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.